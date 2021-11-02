Суд вынес приговор жительнице Мордовии, которая устроила смертельное ДТП на трассе

В Мордовии суд вынес приговор 31-летней жительнице Чамзинского района, которая устроила смертельное ДТП на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Авария произошла утром 13 января. Женщина, находясь за рулем автомобиля «Рено-Логан», не учла дорожные и метеорологические условия и допустила занос автомобиля и выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Тойота-Королла», пассажир которого от полученных травм скончался.

В результате суд приговор женину к 2 годам условно. В пользу потерпевшей стороны в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением, взыскано 935 тысяч рублей.