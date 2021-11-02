Хищение 271 млн рублей: В Мордовии началось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Гришина

В Мордовии суд начал рассматривать уголовное дело, фигурантом которого является Алексей Гришин. Он обвиняется в хищении 271 000 000 рублей из бюджета.

Гришин в период с 2015 по 2019 год совместно с Алексеем Меркушкиным являлся бенефициарным владельцем ПАО КБ «МПСБ». Он, действуя в составе преступной группы и используя свое положение, путем мошеннических действий, связанных с реализацией имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» принял участие в хищении организованной группой денежных средства ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в сумме 271 000 000 рублей.

Бюджету Мордовии был причинен ущерб в особо крупном размере. Свою вину Гришин признал и выразил намерение возместить причиненный преступлением ущерб в полном размере, в связи с чем заявил ходатайство об отложении рассмотрения уголовного дела и предоставления ему времени для принятия мер по возмещению ущерба.

Ходатайство подсудимого А. Гришина суд удовлетворил и объявил в судебном заседании перерыв.

Сумма невозмещенного ущерба, причиненного бюджету Республики Мордовия, в настоящее время составляет 155 000 000 рублей.