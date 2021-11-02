Житель Мордовии избил свою мать и ограбил односельчанина

В Мордовии сотрудники полиции задержали жителя села Сивинь, который избил мать, а также совершил кражу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Так, в августе этого года 62-летний подозреваемый забрался в дом к односельчанину. Мужчина украл два мобильных телефона и пуль от телевизора. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник бил пожилую мать. Ему не понравилось, что она не дала денег, поэтому он схватил пластиковый ящик и ударил ее по голове.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.