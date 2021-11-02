В Саранске у «Горэлектротранса» арестуют имущество

В Саранске прокуратура санкционировала арест имущества «Горэлектротранса». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что предприятие имеет задолженность по обязательным платежам в бюджет в размере более 7,6 млн рублей. ФНС обратилась в прокуратуру с постановлением о наложении ареста на имущество «Горэлектротранса».

В ходе изучения поступивших в прокуратуру материалов установлено, что требования к аресту имущества налогоплательщика соблюдены.

В настоящее время постановление о наложении ареста на имущество налогоплательщика направлено для исполнения в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия.