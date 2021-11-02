В Мордовии перевернулась иномарка: пассажир погиб на месте, водитель умер в реанимации

В Краснослободском районе 17 сентября произошло ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Мордовии.

Авария случилась на 60-м километре дороги Ковылкино — Первомайск. 35-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Форд-Фокус», съехал в кювет. После этого машина перевернулась.

63-летний пассажир скончался на месте до приезда бригады скорой. Водитель был экстренно доставлен в реанимацию, однако спасти его не удалось.

В ГИБДД уточнили, что виновник аварии в 2022 году 56 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.