Спасенного зубренка доставят в Мордовский заповедник

В скором времени в Мордовию привезут маленького зубренка Мулентия, который сейчас находится в Московской области. В прошлом году его нашли рядом со стадом. Но он был не в силах встать на ноги.

За жизнь зубренка боролись специалисты. И Мулентий пошел на поправку. Было принято решение не возвращать зубренка в семью. Выжившего малыша подселили к самке Мугдалене. Но для нее он оказался слишком активным. Поэтому совсем скоро зубренку приходилось общаться только с людьми.

«Подросшего Мулентия постепенно приучали к комбикорму, добавляя в него сухое молоко. Ведь если бы он находился с мамой, то получал бы молоко до года! Зуброводы старательно измельчали на терке морковь и яблоки, ежедневно подкармливали Мулентия витаминами-желудями», — сообщают в заповеднике.

Весной Мулентия перевели в загон. Сейчас он уже полностью восстановился и готов жить самостоятельно. В Мордовский заповедник его перевезут до конца 2022 года для пополнения популяции вольноживущих зубров.