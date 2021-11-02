Мордовия наращивает поставки высокотехнологичной продукции для «Газпрома»

Глава Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Обсуждались вопросы взаимодействия компании и региона. В том числе речь шла о реализации Дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций республики, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». Напомним, Дорожная карта была подписана в июне этого года на площадке Петербургского международного экономического форума, она рассчитана до конца 2024 года.

Глава Мордовии отметил положительную динамику в этом направлении - в первом полугодии 2022 года объем поставок промышленной продукции республики в 3,3 раза превысил показатели соответствующего периода прошлого года.

Артём Здунов подчеркнул, что регион готов расширить номенклатуру поставок, в том числе за счет волоконно-оптических и силовых кабелей, светодиодных светильников и прожекторов для наружного освещения производственных объектов.

На рабочей встрече также был рассмотрен ход реализации Программы развития газоснабжения и газификации Мордовии на период 2021-2025 годов, в рамках которой планируется газифицировать более 30 населенных пунктов в 12 муниципальных районах.

Также в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Глава Мордовии принял участие в заседании Федерального штаба по газификации под руководством Зампреда Правительства России Александра Новака.