В Мордовии часть военнообязанных получила повестки

В Мордовии состоялось заседание призывной комиссии по мобилизации. В ходе совещания были утверждены мероприятия по выполнению задач частичной мобилизации. Подчеркивается, что в регионе правительство и главы районов оказывают содействие военным комиссариатам.

В своем Telegram-канале глава региона Артем Здунов написал, что часть военнообязанных получила повестки.

«Действовать им необходимо в соответствии с указанной в них информацией. Обращаю внимание, что это люди, которые прошли военную службу и имеют военно-учетную специальность. По стране это чуть более 1% от тех, кто находится в запасе», - добавил руководитель региона.

В скором времени в Мордовии начнет работать специализированная горячая линия по вопросам призыва на военную службу по мобилизации.