Как выгодно взять микрозайм

Что такое микрозайм

Микрозайм это краткосрочный заём небольшой суммы денег под проценты у микрофинансовой организаций (МФО). Законом установлена максимальная сумма микрозайма – 1 миллион рублей.

Микрозайм.онлайн

В чем отличия банковского кредита и микрозайма

Отличие довольно простое. Если деньги дает взаймы банк – значит это кредит, а если микрофинансовая организация – микрозайм. Кредит обычно выдается на длительный срок - на несколько лет, а микрозайм на короткий - от нескольких дней до нескольких месяцев.

Деятельность банков подлежит лицензированию, а для МФО достаточно попасть в реестр Центрального Банка РФ.

Преимущества микрозаймов

Низкие требования для одобрения микрозайма. При обращении в банк заемщику потребуется предоставить целый пакет документов, включающий документы: удостоверяющие личность, подтверждающие платёжеспособность, трудовую занятость. А подавляющее большинство МФО потребует только предоставить паспорт РФ.

Скорость оформления микрозайма. Для получения кредита в банке зачастую требуется большое количество времени на подготовку документов и их рассмотрение. Получение микрозайма возможно в режиме онлайн, с моментальным перечислением средств на банковскую карту или электронный кошелек.

Недостатки микрозаймов

Высокие процентные ставки. МФО предъявляют низкие требования к заемщику, однако компенсируют риски невозврата долга высокими процентами. При выборе микрозайма, переплата по процентам будет больше, по сравнению с банковским кредитом.

Как выбрать надежную МФО и сэкономить на процентах

В сети Интернет появился новый уникальный сервис по сравнению микрофинансовых организаций Микрозайм.онлайн. Данный сервис позволяет в режиме реального времени сравнивать десятки МФО и находить самые лучшие предложения на рынке.

На Микрозайм.онлайн представлены исчерпывающие обзоры на более чем 30 микрофинансовых организаций, а также подробная и актуальная информация по условиям выдачи микрозаймов, включая:

Лимиты выдачи денежных средств;

Информацию о процентных ставках;

Требования к заемщику;

Возможные способы получения денег;

Доступные способы погашения микрозайма.

Посетители могут быть уверены, что новый маркетплейс содержит информацию только о проверенных микрофинансовых организациях, включенных в специальный реестр ЦБ РФ.

Как отметил основатель Микрозайм.онлайн Ларионов Артем, сервис позволяет существенно сэкономить на переплатах по процентам: «При выборе микрозайма в первую очередь нужно сравнивать условия получения займа и проверять репутацию микрофинансовой организации. Наш сервис поможет выбрать надежный вариант и существенно сэкономить на переплатах по процентам»

Советы как сэкономить при выборе МФО

Не берите “неподъемные” суммы. Перед заключением договора необходимо четко оценить возможности по возврату долга;

Сравнивайте процентные ставки. Ставки в разных МФО отличаются. Согласно закону, максимальная ставка не может быть более 1% в день;

Следите за акциями. Некоторые организации предлагают новым клиентам оформить первый микрозайм даже с нулевой процентной ставкой.

Используйте досрочное погашение. Если у вас появилась возможность досрочно погасить долг в течение 14 дней, по закону вы можете заплатить проценты только за срок пользования деньгами.