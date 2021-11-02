Мордовия готовится ко второму этапу частичной мобилизации

Накануне в Мордовии были подведены итоги первого этапа частичной мобилизации. Помимо этого, на пристальном контроле находятся жалобы, поступающие от призывников и членов их семей.

Глава республики Артем Здунов заявил, что в регионе действуют четкие критерии по призыву в рамках мобилизации.

«Вместе с тем в ходе мобилизационных мероприятий от граждан поступает много вопросов на эту тему. Жалобы от людей продолжают приходить и мне, и на горячую линию, много вопросов в соцсетях фиксирует Центр управления регионом. Прошу всех ответственных незамедлительно, а главное, – неравнодушно реагировать на каждый сигнал», – заявил Артем Здунов.

Власти Мордовии также обязуются обеспечить быт мобилизованных граждан. Также было добавлено, что все мероприятия боевой подготовки для жителей республики будут выполнены в полном объеме.

На заседании были рассмотрены вопросы подготовки к проведению второго этапа призыва граждан на военную службу по мобилизации и совершенствованию работы призывных комиссий всех уровней.

Артем Здунов подчеркнул: «Мы должны знать, что у нас со списками, сколько военнообязанных имеют боевой опыт, сколько отслужили в армии, отсутствуют ли медицинские основания для того, чтобы быть мобилизованными. Списки должны быть выверены. По тому, как мы проведем вторую волну, будет ясно, сделали мы эту работу или нет».

Сейчас основная часть жалоб от мобилизованных и их родственников связана именно с состоянием здоровья. В этой связи для обеспечения заблаговременного прохождения гражданами, подлежащими призыву по частичной мобилизации, медицинского освидетельствования Главой республики дано поручение усилить работу военно-врачебных комиссий.

Для обеспечения слаженной работы военкоматов в период частичной мобилизации и мобилизации по призыву принято решение открыть в Саранске дополнительный призывной пункт.