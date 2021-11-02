В Мордовии назначили нового министра внутренних дел

Стало известно, что министром внутренних дел Мордовии назначен Юрий Поляков. Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Поляков начал работать в районных отделах около 30 лет назад на таких ответственных должностях, как следователь и оперуполномоченный. В период службы был получен богатый практический опыт, который способствовал профессиональному росту.

Ранее пост главы МВД Мордовии занимал Борис Шейнкин. Сейчас он назначен на должность начальника УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.