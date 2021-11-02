Житель Мордовии пытался сжечь патрульный автомобиль

В Мордовии задержан 53-летний житель Ковылкино, который пытался сжечь служебный автомобиль ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

За несколько часов до происшествия мужчину остановили инспекторы ДПС. На мужчину составили административный протокол, так как он отказался проходить освидетельствование на опьянение.

Спустя время злоумышленник нашел машину ДПС на парковке. Он продавил стекло на водительской двери, забрался в автомобиль и стал искать составленный на него ранее протокол. Не найдя нужной бумаги, мужчина зажигалкой поджег находящуюся при себе копию протокола, которую выбросил на сиденье, после чего ушел. В результате возгорания огнем полностью уничтожена внутренняя отделка салона.

По данному факту возбуждено уголовное дело.