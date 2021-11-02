Пьяный житель Мордовии на глазах детей застрелил собаку

В Мордовии суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей. Ему назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ.

Преступление было совершено в июле этого года. Пьяный мужчина из пневматической винтовки выстрелил в соседскую собаку. Животное получило тяжелые травмы, которые повлекли за собой смерть. Все это происходило на глазах детей.

В ходе заседания мужчина признал свою вину частично. А поступок объяснил тем, что просто хотел отвадить собаку от дома.

Приговором Ардатовского районного суда мужчине за указанное преступление и по совокупности приговоров путем полного присоединения к неотбытому наказанию, назначенному приговором Пролетарского районного суда г. Саранска, окончательно назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 8 мес. 23 дня.

Приговор в законную силу не вступил.