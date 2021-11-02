Мобилизованные жители Мордовии проходят боевое слаживание в Ульяновской области

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов осмотрел условия проживания мобилизованных граждан в Ульяновской области. Руководитель региона пообщался с личным составом мордовского батальона, передал вещи, о которых просили бойцы.

Бойцам также вручили шевроны с символикой Мордовии.

«Парни спрашивали о своих семьях – о них заботимся и продолжим помогать во всем. Сейчас вся республика, все службы, предприятия, волонтеры готовы поддерживать наших бойцов и их родных. Сделаем все, чтобы наши воины были спокойны за своих близких, знали, что здесь обеспечен надежный тыл. Всех очень ждем дома, возвращайтесь живыми и здоровыми», – написал Артем Здунов в соцсетях.