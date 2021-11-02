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Специалисты Росприроднадзора подсчитали вред, который был нанесен экологии ветсанутильзаводом

Специалисты Росприроднадзора подсчитали вред, который был нанесен экологии ветсанутильзаводом

Специалисты Росприроднадзора подсчитали вред, который был нанесен экологии ветсанутильзаводом Саранску. Загрязненным оказался участок площадью 910 квадратных метров.

Исследования показали, что отход относится к IV классу опасности, а в почве зафиксированы превышения по целому ряду загрязняющих веществ. Руководству ООО «Саранский ветсанутильзавод» направили требование о возмещении ущерба. Точная сумма составила 2 миллиона 399 тысяч 124 рубля.

Если проблемное предприятие откажется, то начнется судебное разбирательство.