Специалисты Росприроднадзора подсчитали вред, который был нанесен экологии ветсанутильзаводом Саранску. Загрязненным оказался участок площадью 910 квадратных метров.

Исследования показали, что отход относится к IV классу опасности, а в почве зафиксированы превышения по целому ряду загрязняющих веществ. Руководству ООО «Саранский ветсанутильзавод» направили требование о возмещении ущерба. Точная сумма составила 2 миллиона 399 тысяч 124 рубля.

Если проблемное предприятие откажется, то начнется судебное разбирательство.