В Мордовии проходит масштабный рейд ГИБДД

В среду, пятого октября, в Мордовии сотрудники ГИБДД проводят рейд по профилактике и пресечению нарушений в области пассажироперевозок.

Инспекторы будут обращать особое внимание на легальность деятельности перевозчиков, согласование маршрутов перевозки с органами власти, наличие мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдение времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами и в течение всего времени работы по оказанию услуг в сфере перевозок пассажиров.

С помощью патрульных автомобилей будет осуществляться скрытый контроль для выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения.