В Саранске главврачу больницы имени Каткова предъявили обвинение в многомиллионном мошенничестве

В Мордовии предъявлено обвинение главному врачу Республиканской клинической больницы имени Каткова. Медика подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба оценивается в восемь миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Преступление было совершено в 2020 году. Мужчина без проведения аукциона заключил контракт на покупку аппаратов ИВЛ. Стоимость оборудования была завышена на 80%. Вышло, что при поставке 4 аппаратов по цене 4,4 миллиона за штуку похищены бюджетные денежные средства в размере более 8 миллионов рублей.

Сейчас главный врач находится в СИЗО. Следователи устанавливают все обстоятельства скандального дела.