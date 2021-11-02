Мордовия получит около 300 млн рублей на модернизацию теплосетей

Почти 300 миллионов рублей получит Мордовия на модернизацию тепловых сетей. Деньги на эти цели выделит Фонд национального благосостояния.

Глава республики Артем Здунов заявил, что региону необходима модернизация теплосетевого имущества, для этого требуется дополнительное финансирование. Программа модернизации включает в себя капитальный ремонт, реконструкцию и строительство почти 2 тысяч километров сети и 267 площадочных объектов. Ее общая стоимость составляет более 22 млрд рублей.

Также необходима реконструкция канализационных сетей юго-западной части стольцы Мордовии. Кроме того, предусмотрена реконструкция около 5,4 км тепловых сетей в районе ТЭЦ-2 и строительство 1 км тепловых сетей для подключения потребителей 4-го микрорайона "Тавла".