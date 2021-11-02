В Саранске начал работать мобильный пункт бесплатной юридической помощи для мобилизованных граждан

Глава Мордовии Артем Здунов поручил организовать в Саранске выездное консультирование подлежащих мобилизации граждан. Информационную помощь призывникам оказывают сотрудники различных министерств и ведомств республики.

Подчеркивается, что работу мобильного пункта координирует Министр юстиции РМ Сергей Викторович Конычев. Бесплатная юридическая помощь оказывается на территории военкомата, который находится на улице Победы.

Мэр Саранска Игорь Асабин заявил, что призывная комиссия работает строго в рамках указа президента. Но у жителей Саранска есть много вопросов, связанных с частичной мобилизаций. Мобильный пункт, по словам градоначальника, поможет оперативно их решать.

В первый день работы мобильного пункта консультацию специалистов получили 7 граждан. Все вопросы удалось решить.