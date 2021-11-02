Ученый из Мордовии принял участие в проекте «Вызов» на телеканале ТНТ

На следующей неделе, 15 октября, на телеканале ТНТ стартует проект «Вызов». Среди участников нового зрелищного шоу есть и житель Мордовии.

Для участия в соревнованиях в Карелию отправились две команды — звезд и интеллектуалы. Молодой ученый-робототехник Иван Борисов, который родился в регионе-13, попал во вторую команду.

Молодой человек рассказал, что съемки были очень сложными.

Ведущие проекта – шоумен и комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.