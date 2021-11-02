Пьяный житель Саранска пытался зарезать своего приятеля

В Саранске суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого является 35-летний местный житель, который едва не убил своего приятеля. Преступление было совершено в августе этого года.

По данным следствия, компания знакомых отдыхала в квартире одного из домов на улице Большевистской. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнула ссора, и обвиняемый потребовал, чтобы его знакомый ушел. Гостю это не понравилось и в ход пошли кулаки. Все закончилось тем, что злоумышленник схватил нож и ударил пострадавшего в живот.

Скорую вызвал хозяин квартиры. Медики доставили мужчину в больницу. У него диагностировано проникающее ножевое ранение в брюшную полость. Позже экспертиза покажет, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.