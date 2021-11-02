Безработный житель Мордовии получил условный срок за хранение наркотиков

В Мордовии 20-летний житель Ромодановского района получил условный срок за хранение наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

Первого июля сотрудники правоохранительных органов на дороге Саранск — Сурское — Ульяновск остановили автомобиль «Лада-Приора». В салоне машины в качестве пассажира находился осужденный. При досмотре у него нашли и изъяли мефедрон массой 2,63 грамма.

Парень рассказал стражам порядка, что купил наркотики бесконтактным способом.

«К месту оборудования закладки его отвез знакомый. Часть синтетического наркотика он употребил сразу, а остальное оставил для дальнейшего потребления», - добавили в МВД региона.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.