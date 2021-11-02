Судебные приставы оставили жительницу Мордовии без ламината и плитки

В Мордовии судебные приставы оставили местную жительницу без строительных материалов. Их изъяли в счет уплаты многомиллионного долга.

Дело в том, что женщина задолжала порядка 20 миллионов рублей банкам, коммунальным службам и физлицу. К тому же она была осуждена за мошенничество. Но выплачивать долги не торопилась. В связи с этим было принято решение удерживать с ее заработной платы минимум по 10 тысяч рублей.

Также приставы приняли решение выехать по месту регистрации. Выяснилось, что в этой квартире ведется ремонт. Приставы арестовали строительные материалы (обои, ламинат, плитку, плиточный клей) и изъяли. Все эти предметы будут направлены на оценку, а потом их реализуют через торги.