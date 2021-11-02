В Саранске хулиган повредил кабину башенного крана

Необычное преступление было совершено в Саранске. Молодой человек повредил кабину башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

По данным ведомства, инцидент произошел на строительной площадке на улице Короленко. Злоумышленник разбил стекла в кабине крана. Сумма ущерба оценена в 10 500 рублей.

Сейчас стражи порядка разыскивают хулигана. На сайте регионального МВД была опубликована ориентировка. Предполагаемому преступнику на вид 20 лет, рост около 170 сантиметров. Молодой человек был одет в белую толстовку с капюшоном и в темные джинсы.