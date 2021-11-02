Артем Здунов провел встречу с министром внутренних дел по Республике Мордовия

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов встретился с министром внутренних дел региона Юрием Поляковым. Стороны обсуждали вопросы взаимодействия органов власти республики с подразделениями регионального МВД.

Помимо этого участники встречи обсудили программы, направленные на обеспечение безопасности гостей и жителей Мордовии. Особое внимание было уделено работе по профилактике и пресечению распространения наркотиков, ДТП, а также различных проявлений экстремизма среди населения.

Министр заверил Главу республики в том, что сотрудники полиции и впредь будут активно работать над реализацией поставленных задач по защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.