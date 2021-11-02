Мобилизованные жители Мордовии направлены в места предназначения

Стало известно, что в Ульяновской области завершено обучение мобилизованных жителей Мордовии. Вместе с другими призывниками из других регионов России они направлены в места несения службы. Об этом сообщил Артем Здунов.

Глава Мордовии добавил, что бойцы обеспечены всем необходимым. Им передали медикаменты, амуницию, продукты. Солдатам также доставили посылки от родных и близких. Артем Здунов добавил, что каждый район республики предложил свою помощь.

«С Богом, мужики! Удачи вам! Ждем вас дома», - написал в своем Telegram-канале глава республики.