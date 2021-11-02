В Саранске пьяный водитель пытался дать взятку инспектору ДПС

В Саранске пьяный водитель за несоставление протокола об административном правонарушении пытался передать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на шестое октября. Инспекторы ДПС остановили автомобиль и в ходе проверки выяснили, что водитель находился в состоянии опьянения. Чтобы избежать наказание, мужчина предложил сотруднику ГИБДД тысячу рублей.

Нарушителя предупредили об уголовной ответственности, но от своих намерений он не отказался. Сейчас по данному факту проводится проверка.