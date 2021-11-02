Полицейские проверили семьи Саранска, находящиеся в социально опасном положении

В Саранске правоохранители совместно с инспекторами ПДН проверили семьи, находящиеся в социально опасном положении. Особое внимание было уделено жилищно-бытовым условиям, в которых воспитываются подростки, наличию продуктов питания и других жизненно-необходимых предметов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

Подчеркивается, что комиссия проверила 28 мест концентрации несовершеннолетних, а также шесть подростков и их родителей по месту жительства.

По результатам рейда было составлено пять административных протоколов.