Жительница Мордовии украла золотые украшения у матери

В Мордовии вынесен приговор 29-летней местной жительнице, которая украла золотые украшения у матери. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Осужденная в конце мая приехала домой к маме, чтобы забрать вещи. Помимо своей одежды злоумышленница также прихватила золотые украшения родственницы.

Украденные золотые серьги она сдала в качества лома. Полученные пять тысяч рублей были потрачены на спиртное.

О совершенной краже потерпевшая узнала от сотрудников полиции, которые инициативно выявили преступление в ходе проводимых мероприятий. Приговором суда девушке назначен штраф в размере 7 000 рублей.