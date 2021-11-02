В Мордовии глава сельского поселения признана виновной в служебном подлоге

В Мордовии перед судом предстала глава одного из сельских поселений Теньгушевского района. Ее признали виновной в совершении служебного подлога. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

В 2021 году женщина сделала фальшивые документы об оказании услуг по механизированной очистке дорог от снега и наледи. При этом договор был заключен с мужчиной, у которого нет ни водительского удостоверения, ни транспортного средства. Т.е. требуемые услуги он точно не мог оказать.

Позже следователями было установлено, что дорога действительно расчищалась. Но этим занимались родственники чиновницы.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа.