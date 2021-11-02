Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике

В минувший вторник Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание, на котором был заслушан доклад о ходе инвентаризации в республике объектов капитального строительства и земельных участков. Согласно данным, опубликованным Росреестром, на 1 июля в регионе насчитывалось более 252 тысяч объектов и земельных участков, не имеющих правообладателя.

Чтобы провести инвентаризацию, использовался целый комплекс инструментов. В результате за несколько месяцев число объектов, не имеющих владельцев, уменьшилось на 35 730. Объем выявления намерены увеличить до 50 тысяч объектов в год. Полностью завершить инвентаризацию планируем не за 8 лет, как предполагалось ранее, а до 1 января 2027 года.

Основной проблемой в работе кадастровых инженеров стало полное отсутствие или наличие неверных адресов объектов. Руководителям органов местного самоуправления было поручено уточнить адресные списки и присвоить адреса там, где их нет.

Глава Мордовии поручил нарастить темпы инвентаризации в Лямбирском, Торбеевском, Ромодановском, Зубово-Полянском, Рузаевском, Темниковском и Краснослободском районах. Городскому округу Саранск для выполнения пятилетнего графика необходимо увеличить постановку на учет объектов недвижимости с 411 до 650 в месяц.