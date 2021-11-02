В Мордовии обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона

Накануне, 11 октября, в Доме Республики состоялось рабочая встреча Главы Мордовии Артема Здунова с с руководством филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго». Также на совещании присутствовали члены кабинета министров региона.

Стороны обсуждали вопросы развития электросетевого комплекса региона. В том числе речь шла о повышении надежности электроснабжения потребителей, модернизации сетей и тарифном регулировании.

Стоит отметить, что «Мордовэнерго» – крупнейшая сетевая организация республики. Она обслуживает все районы Мордовии. Эксплуатацию электрических сетей осуществляют четыре производственных отделения в 22 районах и в городском округе Саранск. Ключевая задача организации – обеспечить безаварийную и безопасную работу электросетевой инфраструктуры.