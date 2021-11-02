В Мордовии столкнулись ВАЗ и «Рено»: пострадали четыре человека

Утром 11 октября в Лямбирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Госавтоинспекция Мордовии.

На шестом километре дороги Саранск — Берсеневка — Пензятка столкнулись ВАЗ-21144 и «Рено-Дастер». По предварительным данным, водитель отечественной легковушки нарушил скоростной режим и не учел дистанцию до впереди движущегося автомобиля. После столкновения обе машины оказались в кювете.

В результате аварии водитель ВАЗа и его пассажиры – 31-летнняя женщина и 8-летний ребенок – с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения. Водитель «Рено», 62-летняя женщина, самостоятельно обращалась в больницу.