Житель Саранска избил до смерти бабушку бывшей жены

Перед судом предстанет 26-летний житель Саранска, обвиняемый в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Мордовии.

Поясняется, что молодой человек не так давно развелся со своей женой, но продолжал проживать у ее 74-летней бабушки. Вечером 30 июля горожанин напал на пенсионерку и жестоко избил. Женщина была доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные переломы. Несмотря на все усилия врачей, пострадавшую спасти не удалось.

Молодого человека задержали стражи порядка. Позже он был помещен в СИЗО.