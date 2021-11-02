В Саранске на улице Титова будет прекращено движение транспортных средств

В Саранске продолжаются ремонтные работы путепровода на улице Титова. Городская администрация сообщила, что в четверг движение по этому объекту будет прекращено.

«В связи с проведением капитального ремонта путепровода в период с 14:00 13 октября 2022 года до 22:00 15 октября 2022 года будет прекращено движение транспортных средств по путепроводу на ул. Титова», - подчеркнули в ведомстве.

Также было добавлено, что власти города приняли решение ограничить стоянку на улице Строительной (на участке от улицы Пролетарская до улицы Титова).