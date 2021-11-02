В Саранске будет изменена схема движения ряда маршрутов общественного транспорта

Стало известно, что в Саранске на несколько дней изменят схему движения ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом рассказали в мэрии.

Представители администрации объяснили, что данные меры связаны с временным прекращением движения транспорта по путепроводу на улице Титова. Поэтому с 14:00 13 октября 2022 года до 22:00 15 октября 2022 года автобусные маршруты №№ 7, 13, 15, 17, 31, 44 вместо путепровода по ул. Титова будут осуществлять движение по ул. Строительная – ул. Пролетарская с выходом на улицу Васенко и далее по действующим маршрутам.

А автобусы, которые сейчас курсируют вместо троллейбусов по маршруту №13, также будут осуществлять движение по ул. Строительная – ул. Пролетарская с выходом на улицу Васенко и далее по действующему маршруту.