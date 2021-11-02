В Доме Республики обсудили вопросы сотрудничества Мордовии с Венгрией

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов в режиме видеоконференции пообщался с торговым представителем России в Венгрии Сергеем Безруковым и представителями венгерской стороны. Участники совещания обсуждали вопросы развития сотрудничества.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот республики с Венгрией составил более 1 миллиона долларов США. Торгпред России в Венгрии Сергей Безруков отметил, что работа с Мордовией строится на системной основе.

«Соглашение о сотрудничестве действует и между торгово-промышленными палатами Мордовии и Венгрии, - сказал он. - Это позволяет взаимодействовать по широкому спектру проектов».

Так, налажено сотрудничество в сфере АПК - в частности, сельхозпроизводители республики закупают у венгерских партнеров семена скороспелых гибридов для выращивания кукурузы.

На встрече обсудили планы по реализации нескольких проектов в сфере сельского хозяйства. В том числе речь шла о создании на территории республики племенного центра яичного направления и поставках семенного материала венгерской селекции для сельхозтоваропроизводителей Мордовии.

Обсуждение этих проектов состоялось с подключением по видеосвязи представителей венгерских компаний, которые намерены развивать сотрудничество с Мордовией.