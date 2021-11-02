Житель Саранска избил соседа и бросил его умирать на лестничной площадке

В Саранске суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, которой избил до смерти своего соседа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Мордовии.

Преступление было совершено третьего июня. Осужденный у себя в квартире распивал спиртное со знакомым. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. Все закончилось тем, что хозяин жилища избил соседа, а после вынес на лестничную площадку.

Утром погибшего обнаружили жильцы дома. Именно они и обратились в правоохранительные органы.

Приговором суда жителю Саранска назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.