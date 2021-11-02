В Мордовии ищут пропавшую без вести несовершеннолетнюю девочку

В Мордовии пропала без вести подросток. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В ведомстве рассказали, что днем 15 октября 17-летняя девушка самовольно покинула общежитие Атяшевского аграрного техникума, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Полицейские подчеркивают, что разыскиваемая может находиться в торговых центрах Саранска и других местах концентрации молодёжи.

Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост около 155 см., волосы русые. Была одета в розовую куртку, зелёные брюки, белые кроссовки.