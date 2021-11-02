В Саранске временно прекращено движение транспортных средств по путепроводу по улице Титова

Стало известно, что в столице Мордовии временно прекращено движение по путепроводу на улице Титова. Об этом рассказали в Администрации Саранска.

Движение на данном участке ограничено в период с 18 по 26 октября. Напомним, что на путепроводе в настоящее время ведутся ремонтные работы.

«С 18:00 18 октября 2022 года до 22:00 26 октября 2022 года прекращено движение и исключена стоянка транспортных средств», - сказали в мэрии.

Также запрещена стоянка авто на участке улицы Строительной (от улицы Пролетарской до улицы Титова).