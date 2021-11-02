Ушла собирать яблоки и не вернулась: в Мордовии ищут пропавшую без вести пенсионерку

В Мордовии пропала без вести пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Накануне днем пенсионерка ушла из дома на окраину села Малое Маресево, чтобы собрать яблоки. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы: на вид 70-75 лет, среднего телосложения, рост 160 см. Была одета в шерстяной платок, синюю куртку, темное платье, красную кофту.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, полицейские просят сообщить информацию по телефонам: 8(83437) 2-12-58, 38-59-84 или 102 (02).