В Мордовии буду судить мужчин за незаконный вылов стерляди

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, которые незаконно ловили рыбу. Еще одному мужчине (бывший начальник отдела полиции) предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».

В 2021 году группа лиц незаконно ловила стерлядь в реке Сура. А экс-полицейский информировал их о возможных проверках. За свою помощь он получал часть улова.

«Согласно материалам уголовного дела, за указанный период времени обвиняемые выловили не менее 33 экземпляров стерляди, содержащую около 2 кг икры. Общий размер ущерба водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил более 250 тысяч рублей. Стоит отметить, что в ходе следствия причиненный ущерб обвиняемые возместили в полном объеме», - пояснили в пресс-службе СК по РМ.

В скором времени обвиняемые предстанут перед судом.