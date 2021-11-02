Лесные доходы бюджета Мордовии выросли на 58%

За первые шесть месяцев 2022 года доходы в консолидированный бюджет РФ от использования лесов Мордовии составили порядка 109 млн рублей. Это на 58% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Данные Рослесинфорга показывают, что за два квартала 2022 года в казну страны за использование лесов региона перечислено порядка 41 млн рублей, еще почти 54 млн рублей остались в бюджете региона. Для сравнения за этот же период прошлого года лесные доходы Республики составляли около 38,6 млн и 27 млн соответственно», - уточнил директор филиала Рослесинфорга «Центрлеспроект» Евгений Лялин.

Выяснилось, что самое доходное направление Мордовии в области лесного хозяйства — заготовка древесины. Также леса используются для разработки месторождений полезных ископаемых и осуществления рекреационной деятельности.