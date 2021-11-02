Два факта опрокидывания транспортных средств произошли 18 октября в Саранске

Накануне в Саранске произошло два дорожно-транспортных происшествий. Причем, как отметили в ГИБДД, в обоих случаях случилось опрокидывание автомобилей.

Первая авария произошла на улице Александра Невского. Пьяный водитель «Нивы Шевроле» не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машина перевернулась. Подчеркивается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Спустя несколько часов в аварию попал автомобиль «Ниссан». Из-за технической неисправности машина налетела на бордюрный камень, а потом протаранила столб. От удара иномарка опрокинулась. Пострадавших нет.