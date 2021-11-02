В Мордовии введен уровень базовой готовности

В Мордовии состоялось первое заседание оперативного штаба по обеспечению общественной безопасности и стабильной работы инфраструктуры региона.

Поясняется, что в настоящее время в республике введен уровень базовой готовности.

«Главам регионов поручено осуществлять полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей воинских формирований и нужд населения», - отметил Артем Здунов.

Глава Мордовии добавил, что обстановка в регионе стабильная и управляемая. Но подчеркивается, что ситуация требует от каждого многократного повышения ответственности за порученное, за вверенный участок работы – от этого зависит успех общего дела.

Участники заседания обсудили мероприятия по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.