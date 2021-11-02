Глава Мордовии поручил проверить готовность к осенне-зимнему сезону жилья семей мобилизованных, пожилых людей и инвалидов

В ходе совещания с членами регионального правительства Глава Мордовии Артем Здунов поднял вопрос готовности жилья к осенне-зимнему периоду. В первую очередь, подчеркнул руководитель республики, это касается семей участников СВО.

Артем Здунов заявил, что этой задаче должно быть уделено пристальное внимание со стороны чиновников и сотрудников МЧС. Отдельная категория – люди, проживающие в частном секторе, и те, у кого в рамках догазификации в домах появился газ.

«Не все знают правила обращения с газовым оборудованием, нужно посмотреть состояние дымоходов и вытяжек. В домах, где проживают пожилые люди, инвалиды, которые не могут самостоятельно следить за состоянием снега на крышах, нужно контролировать открытость воздуховодов и дымоходов», – поставил задачу руководитель региона.

Ранее Глава Мордовии особо отмечал, что все проблемы семей военнослужащих должны решаться оперативно на местах, не выходя на республиканский уровень.

«Все семьи должны быть в районах на учете, заместители глав должны быть с ними на связи. Есть депутаты, есть партии, есть работодатели мобилизованных и их жен, есть профсоюзы – все должны подключиться», – сказал Артем Здунов.