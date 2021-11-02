Инспекторы ДПС проведут масштабный рейд на дорогах Мордовии

В Мордовии с начала 2022 года количество ДТП с участием пешеходов выросло на 10,4%. В результате погибли 16 человек, 110 получили различные травмы. В ГИБДД добавили, что с детьми-пешеходами зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, один несовершеннолетний скончался, 20 получили травмы.

В темное время суток произошло около половины всех наездов на пешеходов. На неосвещенных участках дорог водители порой не замечают пеших участников дорожного движения, которые в осеннее-зимний период предпочитают носить одежду темного цвета.

Подчеркивается, что достаточно часто виновниками происшествий являются и сами пешехода. Например, они переходят дорогу в неположенном месте. Правила нарушают и водители, которые не пропускают пешеходов в специально установленных для этого местах.

Инспекторы ДПС проводят работу по недопущению аварий с участием пешеходов. На 26 октября запланирован рейд «Пешеходный переход». Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии будут нести службу в усиленном режиме, особое внимание будет уделено зоне действия пешеходных переходов.