Названа дата начала осенних каникул в школах Мордовии

Стало известно, когда в школах региона начнутся осенние каникулы. Информация об этом была опубликована в официальном паблике «Республика Мордовия» в «ВКонтакте».

Так, осенние школьные каникулы начнутся 26 октября и продлятся по третье ноября включительно. Данные даты рекомендованы Министерством образования Мордовии.

Было добавлено, что в период с 4 по 6 ноября в РФ объявлены официальные выходные в связи с Днем народного единства. А это значит, что у школьников будет еще три дня, чтобы настроиться на учебу.