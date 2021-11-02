В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении руководства «КС Банка»

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя и председателя правления АО «КС Банк» и первого заместителя председателя правления. Им предъявлено обвинение по ряду статей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, в 2020-2021 годы председатель правления банка при содействии первого заместителя внес заведомо недостоверные сведения о концентрации кредитного риска, собственных средствах и об обязательных нормативах в финансовую отчетность банка. Это было сделано для того, чтобы у «КС Банка» не отозвали лицензию. После чего сфальсифицированные данные предоставлялись в Центральный банк. Однако в августе 2021 года у банка лицензию отозвали.

Свою вину фигуранты дела признали полностью. Уголовное дело передано в суд.