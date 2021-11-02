Четыре компании из Мордовии создадут инклюзивную среду для сотрудников

Четыре компании из Мордовии приняли решение присоединиться к проекту Агентства стратегических инициатив. Организации подписали инклюзивный договор.

«Подписав Национальный инклюзивный договор, АО "Оптиковолоконные системы", ООО "Метрум", группы компаний "Аграрный ресурс" и "Талина" подтвердили намерение создавать на предприятиях максимально инклюзивную среду для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Документы подписаны в присутствии главы Мордовии Артема Здунова и генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой», - говорится в сообщении.

Национальный инклюзивный договор – публичное заявление компании о важности предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей, а также о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. НИД - основной элемент всероссийского проекта АСИ "Открыто для всех", который реализуется в рамках Национальной социальной инициативы.